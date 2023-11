Concert Jo Carley and The Old Dry Skulls Salle La Rhue Jumilhac-le-Grand, 25 novembre 2023, Jumilhac-le-Grand.

Jumilhac-le-Grand,Dordogne

Jo Carley & The Old Dry Skulls combinent les sons vaudous et les rythmes syncopés du blues, mais livrés de manière unique avec une touche de vaudeville à l’ancienne. C’est une musique qui donne envie aux gens de descendre et de secouer leurs os !.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . EUR.

Salle La Rhue rhue

Jumilhac-le-Grand 24630 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Jo Carley & The Old Dry Skulls combine the voodoo sounds and syncopated rhythms of the blues, but uniquely delivered with a touch of old-fashioned vaudeville. This is music that makes people want to get down and shake their bones!

