Concert Tiger Rose Salle La Rhue Jumilhac-le-Grand, 4 novembre 2023, Jumilhac-le-Grand.

Jumilhac-le-Grand,Dordogne

TIGER ROSE interprète avec inspiration le Blues des années 30 à 50, du Boogie le plus intense au Gospel traditionnel. Ce duo vous embarque et vous fait remuer instantanément dès les premières minutes sur scène..

2023-11-04 fin : 2023-11-04 . EUR.

Salle La Rhue rhue

Jumilhac-le-Grand 24630 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



TIGER ROSE is an inspired interpretation of Blues from the 30s to the 50s, from the most intense Boogie to traditional Gospel. This duo will have you on the edge of your seat from the very first minutes on stage.

TIGER ROSE es una inspirada interpretación del Blues de los años 30 a los 50, desde el Boogie más intenso al Gospel tradicional. Este dúo te tendrá en vilo desde los primeros minutos en el escenario.

TIGER ROSE interpretiert inspiriert den Blues der 30er bis 50er Jahre, vom intensivsten Boogie bis zum traditionellen Gospel. Dieses Duo reißt Sie mit und lässt Sie von den ersten Minuten auf der Bühne an sofort mitwippen.

Mise à jour le 2023-10-25 par Isle-Auvézère