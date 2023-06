P.I.E.D.S. #Format de poche Salle La Remise Garancières, 10 septembre 2023, Garancières.

P.I.E.D.S. #Format de poche Dimanche 10 septembre, 16h30 Salle La Remise Entrée libre

Danse / Dès 4 ans

Compagnie La Ruse

Ils nous portent, supportent, transportent, insupportent parfois… et si nous nous intéressions un peu à nos pieds ?

Voici un spectacle qui, par la danse, la musique et la voix, caresse le pied dans le sens du poil. Deux danseuses explorent, dans un moment ludique et plein de vie, les singularités de nos corps : traîner les pieds, marcher au pas, aller de l’avant… à chacun son rythme.

Alors déchaussez-vous, laissez-vous guider dans l’univers singulier de La Ruse, vous ne direz plus jamais « bête comme ses pieds » !

Salle La Remise 2 rue Saint Michel 78890 Garancières Garancières 78890 Yvelines Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-10T16:30:00+02:00 – 2023-09-10T17:00:00+02:00

©FREDERIC IOVINO LA RUSE