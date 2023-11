Vide jouet de Noël Salle la Pergola Monsempron-Libos, 16 décembre 2023, Monsempron-Libos.

Monsempron-Libos,Lot-et-Garonne

L’association des parents d’élèves organisent un vide jouet de Noël au profit des enfants des écoles publiques de Monsempron-Libos . Sur place buvette, crêpes et gâteaux..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 18:00:00. EUR.

Salle la Pergola

Monsempron-Libos 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The parents’ association is organizing a Christmas toy sale to benefit the children of the Monsempron-Libos public schools. On-site refreshments, pancakes and cakes.

La asociación de padres organiza una venta navideña de juguetes a beneficio de los niños de las escuelas públicas de Monsempron-Libos. Refrescos in situ, tortitas y pasteles.

Die Elternvereinigung organisiert einen Weihnachts-Spielzeugverkauf zugunsten der Kinder der öffentlichen Schulen von Monsempron-Libos. Vor Ort werden Getränke, Crêpes und Kuchen angeboten.

