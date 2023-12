Les Flanerolles 2023 de la bibliothèque municipale l’Hirondelle Salle la Pépinière Roncherolles-sur-le-Vivier, 9 décembre 2023 15:00, Roncherolles-sur-le-Vivier.

Les Flanerolles 2023 de la bibliothèque municipale l’Hirondelle Samedi 9 décembre, 16h00 Salle la Pépinière Entrée gratuite – Spectacle pour petits et grands

_ »Les Contes de ma Grand’Mère Paysanne de Jehan dePovremoyne », un spectacle pour petits et grands, a_vec Virgine TROMPAT – Contes et chant accompagné de Philippe GIBAUX – violon et accessoires.

Vous découvrirez des anecdotes où la réalité et la poésie s’entremêlent au gré de la moisson et des tisserands du Pays de Caux.

Voux serez plongés dans l’univers des campagnes, sur des airs et des chants normands.

Salle la Pépinière Route de Darnétal Roncherolles Roncherolles-sur-le-Vivier 76160 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 35 59 09 59 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T16:00:00+01:00 – 2023-12-09T17:30:00+01:00

