Réunion publique : Plan Pluri annuel d’Investissements Salle la Pépinière Roncherolles-sur-le-Vivier Catégories d’Évènement: Roncherolles-sur-le-Vivier

Seine-Maritime Réunion publique : Plan Pluri annuel d’Investissements Salle la Pépinière Roncherolles-sur-le-Vivier, 8 décembre 2023 17:30, Roncherolles-sur-le-Vivier. Réunion publique : Plan Pluri annuel d’Investissements Vendredi 8 décembre, 18h30 Salle la Pépinière Entrée libre, les deux présentations sont ouvertes à tous et toutes. Deux projets seront présentés :

De 18h30 à 19h30 : le projet rue de Bimare – allée du Mont-Briseuil,

De 19h30 à 20h30 : le projet des allées des Pommiers – Bouton d’or – Aubépines – Acacias. Salle la Pépinière Route de Darnétal Roncherolles Roncherolles-sur-le-Vivier 76160 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 35 59 09 59 »}, {« type »: « email », « value »: « mairie@mairie-roncherollesvivier.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T18:30:00+01:00 – 2023-12-08T20:30:00+01:00

2023-12-08T18:30:00+01:00 – 2023-12-08T20:30:00+01:00 Détails Heure : 17:30 Catégories d’Évènement: Roncherolles-sur-le-Vivier, Seine-Maritime Autres Code postal 76160 Lieu Salle la Pépinière Adresse Route de Darnétal Roncherolles Ville Roncherolles-sur-le-Vivier Departement Seine-Maritime Lieu Ville Salle la Pépinière Roncherolles-sur-le-Vivier Latitude 49.463993 Longitude 1.178577 latitude longitude 49.463993;1.178577

Salle la Pépinière Roncherolles-sur-le-Vivier Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roncherolles-sur-le-vivier/