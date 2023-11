L’Hirondelle joue ! – Après-midi jeux de société de la bibliothèque municipale Salle la Pépinière Roncherolles-sur-le-Vivier Catégories d’Évènement: Roncherolles-sur-le-Vivier

Seine-Maritime L’Hirondelle joue ! – Après-midi jeux de société de la bibliothèque municipale Salle la Pépinière Roncherolles-sur-le-Vivier, 25 novembre 2023, Roncherolles-sur-le-Vivier. L’Hirondelle joue ! – Après-midi jeux de société de la bibliothèque municipale Samedi 25 novembre, 14h30 Salle la Pépinière Entrée libre, (les enfants sont sous la responsabilité des parents). Salle la Pépinière Route de Darnétal Roncherolles Roncherolles-sur-le-Vivier 76160 Seine-Maritime Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T14:30:00+01:00 – 2023-11-25T18:30:00+01:00

2023-11-25T14:30:00+01:00 – 2023-11-25T18:30:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Roncherolles-sur-le-Vivier, Seine-Maritime Autres Lieu Salle la Pépinière Adresse Route de Darnétal Roncherolles Ville Roncherolles-sur-le-Vivier Departement Seine-Maritime Lieu Ville Salle la Pépinière Roncherolles-sur-le-Vivier latitude longitude 49.463993;1.178577

Salle la Pépinière Roncherolles-sur-le-Vivier Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roncherolles-sur-le-vivier/