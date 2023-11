Repas-concert du Comité des Fêtes et de l’Animation avec le groupe Enjoy. Salle la Pépinière Roncherolles-sur-le-Vivier Catégories d’Évènement: Roncherolles-sur-le-Vivier

Seine-Maritime Repas-concert du Comité des Fêtes et de l’Animation avec le groupe Enjoy. Salle la Pépinière Roncherolles-sur-le-Vivier, 17 novembre 2023, Roncherolles-sur-le-Vivier. Repas-concert du Comité des Fêtes et de l’Animation avec le groupe Enjoy. Vendredi 17 novembre, 19h30 Salle la Pépinière Entrée gratuite L’idée : apportez de quoi manger en partageant vos recettes salées ou sucrées.

Ensemble, soyons éco responsables : pensez à vos assiettes, couverts et gobelets.

Buvette sur place (chèques, carte bleue, espèces acceptés). Salle la Pépinière Route de Darnétal Roncherolles Roncherolles-sur-le-Vivier 76160 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 06 48 88 84 84 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

