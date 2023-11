C.F.A : Les après-midi jeux Salle la Pépinière Roncherolles-sur-le-Vivier Catégories d’Évènement: Roncherolles-sur-le-Vivier

Seine-Maritime C.F.A : Les après-midi jeux Salle la Pépinière Roncherolles-sur-le-Vivier, 16 novembre 2023, Roncherolles-sur-le-Vivier. C.F.A : Les après-midi jeux Jeudi 16 novembre, 14h00 Salle la Pépinière La cotisation est de 25 euros l’année ou 2 euros l’après-midi. Renseignements auprès de Madame Lainé au 06 72 79 08 49. Salle la Pépinière Route de Darnétal Roncherolles Roncherolles-sur-le-Vivier 76160 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 06 72 79 08 49 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Salle la Pépinière
Route de Darnétal Roncherolles
Roncherolles-sur-le-Vivier 76160
Seine-Maritime
Normandie

