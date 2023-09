Atelier : « Faire soi-même » : Accessoires Zéro Déchet Salle la Pépinière Roncherolles-sur-le-Vivier Catégories d’Évènement: Roncherolles-sur-le-Vivier

Seine-Maritime Atelier : « Faire soi-même » : Accessoires Zéro Déchet Salle la Pépinière Roncherolles-sur-le-Vivier, 14 octobre 2023, Roncherolles-sur-le-Vivier. Atelier : « Faire soi-même » : Accessoires Zéro Déchet Samedi 14 octobre, 14h00 Salle la Pépinière Gratuit, sur inscription obligatoire. Vous souhaitez créer des accessoires qui vont vous permettre de réduire vos déchets au quotidien ?

Participez, quel que soit votre niveau, à un atelier original, ludique et créatif ! Animé par l’association Zéro Déchet Rouen, cet atelier vous permettra de :

– réaliser des éponges en chaussettes usagées « Tawashi »,

– réaliser du film alimentaire réutilisable à la cire d’abeille,

– vous initiez à la technique de l’emballage en tissu « Furoshiki ». Cette animation est labelisée « Mon P »tit Atelier de la COP21 » de la Métropole Rouen Normandie. Gratuit, sur inscription obligatoire.

