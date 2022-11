Atelier « Faire Soi-Même » : Fabrication de 3 produits cosmétiques Salle la Pépinière Roncherolles-sur-le-Vivier Catégories d’évènement: Roncherolles-sur-le-Vivier

Seine-Maritime

Atelier « Faire Soi-Même » : Fabrication de 3 produits cosmétiques Salle la Pépinière, 19 novembre 2022, Roncherolles-sur-le-Vivier. Atelier « Faire Soi-Même » : Fabrication de 3 produits cosmétiques Samedi 19 novembre, 14h00 Salle la Pépinière

Sur inscription auprès de la commune, gratuit.

Dans le cadre de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets, Mon p’tit atelier de la Cop 21 vous propose un atelier « Faire soi-même » Salle la Pépinière Route de Darnétal Roncherolles Roncherolles-sur-le-Vivier 76160 Seine-Maritime Normandie Créez 1 gel lavant corps et cheveux 200 ml, 1 déodorant peau sensible 50 ml et 1 shampoing solide cheveux normaux 80 g !

A partir de 15 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-19T14:00:00+01:00

2022-11-19T16:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Roncherolles-sur-le-Vivier, Seine-Maritime Autres Lieu Salle la Pépinière Adresse Route de Darnétal Roncherolles Ville Roncherolles-sur-le-Vivier lieuville Salle la Pépinière Roncherolles-sur-le-Vivier Departement Seine-Maritime

Salle la Pépinière Roncherolles-sur-le-Vivier Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roncherolles-sur-le-vivier/

Atelier « Faire Soi-Même » : Fabrication de 3 produits cosmétiques Salle la Pépinière 2022-11-19 was last modified: by Atelier « Faire Soi-Même » : Fabrication de 3 produits cosmétiques Salle la Pépinière Salle la Pépinière 19 novembre 2022 Roncherolles-sur-le-Vivier Salle la Pépinière Roncherolles-sur-le-Vivier

Roncherolles-sur-le-Vivier Seine-Maritime