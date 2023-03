2e édition de DES LIVRES ET VOUS ! La Fête du Livre de Vanves Salle la Palestre, 15 avril 2023, Vanves.

2e édition de DES LIVRES ET VOUS ! La Fête du Livre de Vanves 15 et 16 avril Salle la Palestre Entrée Libre (réservation obligatoire pour les ateliers)

DES LIVRES ET VOUS ! fait son retour !

La 2e édition de la Fête du Livre de Vanves se tiendra le samedi 15 et le dimanche 16 avril 2023 de 10h à 18h pour chaque journée d’ouverture publique.

Au programme des festivités :

– Plus de 24 auteurs et illustrateurs en dédicace

– Une douzaine d’auteurs vanvéens

– 2 éditeurs indépendants : Les Venterniers et Maison Eliza

– Tous les genres représentés : BD, littérature, polar, essai, feel good, parentalité, album jeunesse et tout-petits…

– Pour tous les publics : de 0 à 99 ans

– Des tables-rondes autour du livre

– Des ateliers d’écriture et créatifs tout public

– Des partenariats avec le Théâtre et le Biblio-Club de Vanves

– Des rencontres scolaires en partenariat avec Hachette Livre

– Une « grande librairie » sur les 2 jours avec la librairie indépendante Gutenberg

*Entrée libre et gratuite, petite restauration sur place

Réservez dès à présent votre weekend ?

La programmation sera dévoilée progressivement sur nos réseaux (Instagram @bm_vanves) et plateforme (site internet : www.bibliotheque.vanves.fr)

Salle la Palestre 36 rue Antoine Fratacci, Vanves Vanves 92170 Hauts-de-Seine Île-de-France

