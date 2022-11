Fest Noz de Sanary Bandol Ollioules salle la guicharde, Sanary-sur-Mer (83)

10€

Musique et danses bretonnes de 19h à 23h30 animées par les groupes Roue Libre et Celt&Pepper avec le concours de l'Amicale des Enfants de Bretagne dans le Var. Cette soirée est organisée au profit de la pouponnière Les Lauriers Roses. Réservations recommandées au 04 94 74 00 63

organisé par Rotary Club Sanary Bandol Ollioules
salle la guicharde, Sanary-sur-Mer (83)
298, Avenue du Stade salle la guicharde, 83110 Sanary-sur-Mer, France
Samedi 28 janvier 2023, 19h00

2023-01-28T19:00:00+01:00

2023-01-28T23:00:00+01:00

