Marché de Noël Salle la Grange Sotteville-sur-Mer, 2 décembre 2023, Sotteville-sur-Mer.

Sotteville-sur-Mer,Seine-Maritime

Marché de Noël à la salle La Grange de Sotteville (place du village) .

A l’intérieur : créations artisanales et originales (déco en zinc, vitrail, bois flotté, céramique, origami…).

A l’extérieur : stands alimentaires (huîtres de Veules, miel, vin, cidre)

Le samedi de 14h à 18h, le dimanche de 10h à 18h

Ateliers déco de Noël en origami pour parents et enfants (2 à 3€/création) : samedi 14h30 à 16h30.

Atelier déco du sapin pour enfants : dimanche 14h30 à 16h30..

Samedi 2023-12-02 fin : 2023-12-03 . .

Salle la Grange

Sotteville-sur-Mer 76740 Seine-Maritime Normandie



Christmas market at La Grange de Sotteville (village square).

Inside: original craft creations (zinc decorations, stained glass, driftwood, ceramics, origami…).

Outside: food stalls (Veules oysters, honey, wine, cider)

Saturday 2 pm to 6 pm, Sunday 10 am to 6 pm

Christmas origami workshops for parents and children (2 to 3?/creation): Saturday, 2.30 pm to 4.30 pm.

Christmas tree decoration workshop for children: Sunday, 2.30 to 4.30 pm.

Mercado de Navidad en La Grange de Sotteville (plaza del pueblo).

En el interior: artesanía original (adornos de zinc, vidrieras, madera flotante, cerámica, papiroflexia, etc.).

Fuera: puestos de alimentación (ostras de Veules, miel, vino, sidra)

Sábado de 14:00 a 18:00 h, domingo de 10:00 a 18:00 h

Talleres de decoración navideña con papiroflexia para padres e hijos (de 2 a 3…/creación): sábado de 14.30 a 16.30 h.

Taller de decoración del árbol de Navidad para niños: domingo de 14.30 a 16.30 h.

Weihnachtsmarkt in der Halle La Grange in Sotteville (Dorfplatz) .

Innen: handwerkliche und originelle Kreationen (Dekoration aus Zink, Glasmalerei, Treibholz, Keramik, Origami…).

Draußen: Lebensmittelstände (Austern aus Veules, Honig, Wein, Cidre)

Samstag von 14:00 bis 18:00 Uhr, Sonntag von 10:00 bis 18:00 Uhr

Origami-Workshops zur Weihnachtsdekoration für Eltern und Kinder (2 bis 3?/Kreation): Samstag 14:30 bis 16:30 Uhr.

Baumschmuck-Workshop für Kinder: Sonntag 14:30 bis 16:30 Uhr.

