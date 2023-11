Les Boîtes de Noël solidaires du CMJ Salle La Grange Roncherolles-sur-le-Vivier Catégories d’Évènement: Roncherolles-sur-le-Vivier

Seine-Maritime Les Boîtes de Noël solidaires du CMJ Salle La Grange Roncherolles-sur-le-Vivier, 18 novembre 2023, Roncherolles-sur-le-Vivier. Les Boîtes de Noël solidaires du CMJ Samedi 18 novembre, 14h00 Salle La Grange Sur inscription – pour tous les enfants du CP au CM2 de la commune. Samedi 18 novembre 2023, de 14h à 17h, à l a salle La Grange, le Conseil Municipal des Jeunes propose un atelier de confection de 30 boîtes cadeaux grâce aux dons reçus pour les enfants de 0 à 3 ans de la Pouponnière du centre hospitalier du Belvédère, à l’occasion des fêtes de fin d’années. Salle La Grange 52 rue des Emouquets – 76160 Roncherolles-sur-le-Vivier Roncherolles-sur-le-Vivier 76160 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « email », « value »: « communication@mairie-roncherollesvivier.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 35 59 09 59 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Roncherolles-sur-le-Vivier, Seine-Maritime Autres Lieu Salle La Grange Adresse 52 rue des Emouquets - 76160 Roncherolles-sur-le-Vivier Ville Roncherolles-sur-le-Vivier Departement Seine-Maritime latitude longitude 49.46673;1.182175

