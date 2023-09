Cirqu’en Famille Salle La Grange Retournac, 30 septembre 2023, Retournac.

Retournac,Haute-Loire

Atelier parents enfants autour du cirque : acrobaties, motricité… Ouvert à toutes les familles du territoire des Sucs. Entrée gratuite mais sur inscription..

2023-09-30 10:00:00 fin : 2023-09-30 12:00:00. .

Salle La Grange

Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Parent-child circus workshop: acrobatics, motor skills… Open to all families in the Sucs area. Admission free, but registration required.

Taller de circo para padres e hijos: acrobacias, motricidad… Abierto a todas las familias de la zona de Sucs. Entrada gratuita pero es necesario inscribirse.

Eltern-Kind-Workshop rund um den Zirkus: Akrobatik, Motorik… Offen für alle Familien aus dem Gebiet der Sucs. Eintritt frei, aber Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-09-27 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire