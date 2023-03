« Journées Européennes des Métiers d’Artibu » Salle La Grange, 31 mars 2023, Orchies.

« Journées Européennes des Métiers d’Artibu » 31 mars – 2 avril Salle La Grange

L’association Artribu Nord a pour objectif de relier l’Art dans tous ses états pour transmettre, créer, inventer, échanger et ainsi valoriser la culture locale.

Artribu vous invite à rencontrer de nombreux artistes créateurs lors du week-end des JEMA à la salle La Grange à Orchies : créatrice textile, mosaïstes, tisserand, modeleur d’argile, tourneur sur bois, ferronier d’art, graveur, céramiste… Ces artistes vous présenteront leurs outils, les matières si variées qu’ils travaillent, les techniques qu’ils utilisent et vous emmèneront découvrir leur démarche artistique. Ils seront présents aussi pour faire des démonstrations de leurs savoir-faire et vous feront participer et manipuler matières premières et outils.

L’évènement s’adresse à un public de tout âge ; dès le vendredi nous accueillerons les enfants des écoles d’Orchies afin de faire découvrir à tous les enfants des métiers d’art variés et les artisans créateurs. Visiteurs, nous vous espérons curieux et heureux de venir rencontrer nos nombreux artisans.

Salle La Grange 36 rue Jules Roch 59310 Orchies Orchies 59310 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « artribunord@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06-68-53-83-74 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/ArtribuNORD »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/artribu.nord »}] (Accès parking rue Albert Poutrain) (Accès parking rue Albert Poutrain)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T09:30:00+02:00 – 2023-03-31T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:30:00+02:00

#art #artisans d’art

©Marie Horain JEMA 2022