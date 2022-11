Bal Trad -Salle des fêtes d’Eyjeaux Salle La Grange – Le bourg, Eyjeaux (87)

prix libre et concient

avec Ondes d'OC

A la demande de la mairie d'Eyjeaux , le trio ondes d'Oc animera un bal trad « Salle La grange » Venez nous découvrir pour ceux qui ne nous connaissent pas . Venez partager avec nous notre plaisir à faire tournoyer les danseurs Trad. Préparez vos gambettes !

2022-11-20T14:30:00+01:00

2022-11-20T18:30:00+01:00

