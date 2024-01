THE ANIMALS AND FRIENDS SALLE LA GRANDE OURSE St Agathon, samedi 20 avril 2024.

Véritable best of du Rock/R’n’B des Sixites à eux seul, on ne compte plus les titres des Animals qui ont fait les beaux jours des charts dans les Sixties. En France en 1965 les 3 groupes de Rock préférés des Français sont Les Rolling Stones, Les Beatles et les Animals. Le groupe est mené à la baguette par son membre historique fondateur John Steel, intronisé au Rock’n’Roll Hall Of Fame. Il jouait au côté d’Eric Burdon avant même qu’ils ne décident de fonder The Animals. Le set des ANIMALS & Friends reprend les irrésistibles classiques des classiques que sont « Don’t Let Me Be Misunderstood », « House Of The Rising Sun », « We’ve Gotta Get Out Of This Place » etc. et inclus également des nouveaux titres issues de leur dernier album studio Instinct ainsi que quelques inédits…A l’occasion du 60ème anniversaire de la sortie de House Of The Rising Sun, THE ANIMALS & Friends traverseront la Manche pour offrir au public français le son original du Rhythm’n’blues Anglais : Intemporel !ALEXI O Alexi O chante ses chansons en s’accompagnant d’un instrument improbable et oublié qu’il a «ranimé », la guitare harpe hawaïenne. Textes en anglais et musique intimiste imprégnée de voyages et de rencontres effectuées ces vingt dernières années : les musiques traditionnelles, indienne ou classique s’entremêlent avec le blues, pierre angulaire, en embuscade…

Tarif : 18.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-04-20 à 21:00

SALLE LA GRANDE OURSE HENT MEUR 22200 St Agathon 22