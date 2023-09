Glowy Howls : Light track Salle La Gallicante Hantay, 15 octobre 2023, Hantay.

Glowy Howls : Light track Dimanche 15 octobre, 10h00 Salle La Gallicante entrée 2€ – gratuit pour les moins de 12 ans – inscription flashcode

Petite restauration sucrée et salée sur place (en précommande également via le QR code) et buvette.

Salle La Gallicante Hantay Hantay 59496 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T10:00:00+02:00 – 2023-10-15T18:00:00+02:00

2023-10-15T10:00:00+02:00 – 2023-10-15T18:00:00+02:00