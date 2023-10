17ème rencontres théâtrales Salle La Galerie Fuveau, 17 novembre 2023, Fuveau.

Fuveau,Bouches-du-Rhône

Pour la 17ème édition de leurs rencontres théâtrales; les AIL vous proposent un programme varié, il y en aura pour tous les goûts..

2023-11-17 fin : 2023-11-19 . .

Salle La Galerie rue Marius Moustier

Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



For the 17th edition of their theatrical encounters, AIL is offering a varied program with something for everyone.

Para la 17ª edición de su festival de teatro, el AIL ha preparado un programa variado para todos los gustos.

Für die 17. Ausgabe ihres Theatertreffens bieten die AIL ein abwechslungsreiches Programm für jeden Geschmack.

Mise à jour le 2023-10-27 par Office de Tourisme de Fuveau