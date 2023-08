Rencontre Sacrée ! Salle La Fontaine Nantes, 15 septembre 2023, Nantes.

Une expositions présentant les objets liturgiques venant du trésor de la basilique Saint-Nicolas de Nantes. Cette sélection de pièces d’orfèvrerie liturgique sera mise en valeur et soutenue par une exposition de photos permettant de contextualiser leurs usages liturgiques.

Seront exposés : des vêtements liturgiques, des es objets liturgiques du simple au plus raffiné, des peintures , etc…

Venez découvrir la splendeur de ce qui est utilisé dans la basilique Saint-Nicolas pour honorer la rencontre entre la Terre et le Ciel, entre l’Humain et le Divin, dans cette « Rencontre Sacrée » qu’est l’acte liturgique.

Salle La Fontaine 8 rue La Fontaine 44000 NANTES Nantes 44000 Loire-Atlantique Pays de la Loire Salles paroissiales de la paroisse Notre-Dame de Nantes

2023-09-15T14:00:00+02:00 – 2023-09-15T19:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

