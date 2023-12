Atelier : Découverte Corporel Salle La Fontaine Asserac, 9 janvier 2024, Asserac.

Atelier : Découverte Corporel Mardi 9 janvier 2024, 15h00 Salle La Fontaine Public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-09T15:00:00+01:00 – 2024-01-09T16:00:00+01:00

Fin : 2024-01-09T15:00:00+01:00 – 2024-01-09T16:00:00+01:00

Séance de découverte des mouvements de pédagogie corporelle.

Sur inscription, 8 personnes maximum.

Tarif libre

Salle La Fontaine 14 rue de la fontaine, salle n°3 La clé des champs 44410 Asserac Asserac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 84 77 68 43 »}, {« type »: « link », « value »: « https://souffleetmoilavie.fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/atelier-decouverte-corporel-asserac.html »}]

LOISIRS SANTE