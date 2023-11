«Dormez je le veux» Salle « La ferme » Hermanville-sur-Mer, 15 décembre 2023, Hermanville-sur-Mer.

Hermanville-sur-Mer,Calvados

Venez assister à la pièce de théâtre «Dormez je le veux» de Georges Feydeau par la troupe C’est Quoi ce Bazard ! d’Hemanville-sur-Mer.

« Justin a le pouvoir d’hypnotiser son maître, Boriquet, qui lui obéit alors au doigt et à l’oeil… Mais une annonce va tout bouleverser… »

A partir de 10ans..

2023-12-15 20:30:00 fin : 2023-12-15 22:00:00. .

Salle « La ferme »

Hermanville-sur-Mer 14880 Calvados Normandie



Come and see the play « Dormez je le veux » by Georges Feydeau by the troupe C?est Quoi ce Bazard ! from Hemanville-sur-Mer.

« Justin has the power to hypnotize his master, Boriquet, who then obeys him with his finger and his eye… But an announcement will upset everything?

From 10 years old.

Venga a ver la obra « Dormez je le veux » de Georges Feydeau por la compañía C?est Quoi ce Bazard ! de Hemanville-sur-Mer.

« Justin tiene el poder de hipnotizar a su amo, Boriquet, que luego le obedece con el dedo y el ojo… ¿Pero un anuncio lo cambiará todo?

A partir de 10 años.

Besuchen Sie das Theaterstück « Dormez je le veux » von Georges Feydeau, das von der Theatergruppe C?est Quoi ce Bazard! aus Hemanville-sur-Mer aufgeführt wird.

« Justin hat die Macht, seinen Herrn Boriquet zu hypnotisieren, der ihm daraufhin aufs Wort gehorcht… Doch eine Nachricht bringt alles durcheinander… »

Ab 10 Jahren.

Mise à jour le 2023-11-22 par OT Caen la Mer