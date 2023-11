Marché de Noël d’Hermanville-sur-Mer Salle « La ferme » Hermanville-sur-Mer, 9 décembre 2023, Hermanville-sur-Mer.

Hermanville-sur-Mer,Calvados

Retrouvez la magie des fêtes de fin d’année au Marché de Noël d’Hermanville-sur-Mer ! Vente d’objets et produits de Noël. Vente de boissons chaudes et froides, crêpes et gaufres….

2023-12-09 10:00:00 fin : 2023-12-09 17:00:00. .

Salle « La ferme »

Hermanville-sur-Mer 14880 Calvados Normandie



Find the magic of the end of year celebrations at the Christmas Market of Hermanville-sur-Mer! Sale of objects and Christmas products. Sale of hot and cold drinks, pancakes and waffles…

Viva la magia de las fiestas en el Mercado de Navidad de Hermanville-sur-Mer Venta de artículos y productos navideños. Venta de bebidas calientes y frías, tortitas y gofres…

Entdecken Sie den Zauber der Weihnachtszeit auf dem Weihnachtsmarkt in Hermanville-sur-Mer! Verkauf von weihnachtlichen Gegenständen und Produkten. Verkauf von heißen und kalten Getränken, Crêpes und Waffeln…

Mise à jour le 2023-11-22 par OT Caen la Mer