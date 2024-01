Fête de la Créativité le samedi 3 février 2024 Salle La Durante, 1 chemin Moulin Armand, 31320 Auzeville-Tolosane Auzeville-Tolosane, samedi 3 février 2024.

Fête de la Créativité le samedi 3 février 2024 La Fête de la Créativité est un événement exceptionnel, venez vivre une journée inoubliable auprès des artisans et créateurs locaux ! Un évènement à vivre en famille et à ne pas rater ! Samedi 3 février, 10h00 Salle La Durante, 1 chemin Moulin Armand, 31320 Auzeville-Tolosane Entrée libre espace expo / vente / démonstration et Vente de gâteaux et de boissons, Participation payante aux ateliers créatifs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-03T10:00:00+01:00 – 2024-02-03T18:30:00+01:00

La fête de la créativité vous invite à une journée exceptionnelle, le samedi 3 février 2024, à Auzeville-Tolosane !

Que vous soyez petits ou grands, débutants ou experts, vous trouverez votre bonheur parmi les 14 ateliers créatifs proposés, animés par 7 artisans créateurs passionnés et talentueux, dont 1 artisane ennoblisseur prestigieuse, Denise Lambert. Vous pourrez apprendre à réaliser des objets originaux et personnalisés, à partir de matériaux variés, tels que le papier, le tissu, les fleurs, la laine, etc. Mais aussi vivre des moments magiques et préparez des étincelles de bonheur à partager autour de vous. Vous pourrez également admirer et acheter des créations uniques, exposées dans un espace dédié, où vous découvrirez le savoir-faire et la créativité de ces artistes. ️

La fête de la créativité, c’est aussi l’occasion de découvrir le monde fascinant des abeilles, grâce à une animation ludique et pédagogique, organisée par une apicultrice locale, Mathilde Amouroux. Vous pourrez en savoir plus sur la protection de ces insectes indispensables à la biodiversité.

Et pour vous régaler, vous trouverez sur place un stand de vente de gâteaux et de boissons, préparés avec amour par les bénévoles de l’association organisatrice. Vous pourrez ainsi faire une pause gourmande entre deux ateliers, ou profiter d’un moment de convivialité avec les autres participants.

Enfin, vous aurez le privilège de rencontrer Denise Lambert, la célèbre maître teinturière de l’Atelier des Bleus Pastel d’Occitanie. Elle vous fera découvrir l’art ancestral de la teinture au pastel, une plante qui donne une couleur bleue incomparable, utilisée depuis le Moyen Âge. Vous pourrez assister à des démonstrations et vous initier à cette technique ancestrale, qui fait partie du patrimoine culturel de la région.

Ne manquez pas cette journée exceptionnelle, placée sous le signe de la créativité, de la convivialité et de la découverte ! Réservez vite vos billets en ligne pour être sûr d’avoir votre place ! Et oui, les ateliers sont limités ! Mais une billeterie sera aussi ouverte le jour J sur place. Vous ne le regretterez pas ! ️

Et si vous achetez vos billets avant le 23 janvier un avantage vous est réservé : -10%

Tarif : Atelier = 25€ / Pass 3 ateliers = 65€ avec le code promo PASS

Accès libre à l’espace expo/vente

ℹ️Pour nous rejoindre :

Salle La Durante, 1 chemin du Moulin Armand, 31320 Auzeville-Tolosane

Métro Ramonville + L6 arrêt Moulin Armand

Parking sur place gratuit

Vous hésitez encore ?

Pour plus d’informations : 06.81.89.88.07 ou par mail courrier@cmacrea.org

A très bientôt !

association c’ma créa C’Ma Créa

Fête de la Créativité @CMACREA