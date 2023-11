CHORALE MELODICA et AU FIL DES CHANTS Salle La Doline Sébazac-Concourès, 26 novembre 2023, Sébazac-Concourès.

Sébazac-Concourès,Aveyron

Concert au profit des restos du Coeur par les chorales MELODICA de Rodez et AU FIL DES CHANTS de Baraqueville. Chef de Coeur Pierre LAURENT.

2023-11-26 fin : 2023-11-26 . 5 EUR.

Salle La Doline

Sébazac-Concourès 12740 Aveyron Occitanie



Concert in aid of the Restos du Coeur by the choirs MELODICA from Rodez and AU FIL DES CHANTS from Baraqueville. Conductor Pierre LAURENT

Concierto a beneficio de los Restos du Coeur de los coros MELODICA de Rodez y AU FIL DES CHANTS de Baraqueville. Director Pierre LAURENT

Konzert der Chöre MELODICA aus Rodez und AU FIL DES CHANTS aus Baraqueville zugunsten der « Restos du Coeur ». Dirigent des Herzens Pierre LAURENT

Mise à jour le 2023-11-06 par Audrey Vergnes