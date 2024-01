LA P’TITE FUMEE SALLE LA CIGALIERE Bollene, dimanche 31 mars 2024.

Ouverture des portes : 20h00 – Début du concert : 20h30.LA P’TITE FUMEE : Depuis plusieurs années, La P’tite Fumée a su s’imposer comme un incontournable de la scène live française. Les quatre musiciens proposent un cocktail électro-acoustique explosif à la frontière de la Psytrance et de l’univers Cyberpunk, une joyeuse tempête sonore où le didgeridoo fusionne avec les mélodies hypnotiques de la guitare et de la flûte traversière, sur une fondation rythmique percutante. Chaque spectacle est un rituel festif incandescent, un moment intense de partage avec le public, une véritable invitation au lâcher prise. Préparez-vous à pousser la machine !https://www.facebook.com/laptitefumeeROOTS ZOMBIE : Producteur Electro-Dub aux sonorités souterraines, le sol rentre en vibration, les morts se réveillent et les racines de ses influences se dévoilent au grand jour. Roots Zombie opère en Live à la façon Dub, ses pistes sont jouées dans les circuits électroniques de sa console analogique. Les sons torturés par ses machines donnent une nouvelle énergie à chaque concert!

Tarif : 19.00 – 21.00 euros.

Début : 2024-03-31 à 20:00

Réservez votre billet ici

SALLE LA CIGALIERE 180 CHEM. DE LA MALLEPOSTE 84500 Bollene 84