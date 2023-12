Téléthon – Randonnée pédestre Salle La Broglienne Bressuire, 4 décembre 2023, Bressuire.

Bressuire,Deux-Sèvres

Muscle ton Téléthon à Breuil-Chaussée.

Le Comité des fêtes de Breuil-Chaussée organise des animations au profit du Téléthon : randonnée pédestre, déjeuner, collecte de piles usagées..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 . EUR.

Salle La Broglienne

Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Muscle up for the Telethon in Breuil-Chaussée.

Breuil-Chaussée’s Comité des fêtes organizes events in aid of the Telethon: hiking, lunch, battery collection.

Breuil-Chaussée se anima para el Teletón.

El Comité de Fiestas de Breuil-Chaussée organiza una serie de actos en favor del Teletón: marcha, almuerzo, recogida de pilas usadas, etc.

Muscle your Telethon in Breuil-Chaussée.

Das Festkomitee von Breuil-Chaussée organisiert Veranstaltungen zugunsten des Telethon: Wanderung, Mittagessen, Sammeln von Altbatterien.

Mise à jour le 2023-12-01 par OT Bocage Bressuirais