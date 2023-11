Conférence-débat Salle La borde, JOUE LES TOURS Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Joué-lès-Tours Conférence-débat Salle La borde, JOUE LES TOURS, 30 novembre 2023, JOUE LES TOURS. Conférence-débat Jeudi 30 novembre, 18h00 Salle La borde, Les élus MSA de l’échelon Tours Agglo, en partenariat avec la Mairie de Joué-lès-Tours, organisent une conférence débat :

Bien manger à petit budet

JEUDI 30 NOVEMBRE de 18h00 à 20h00 Salle La Borde – 13 rue de Monts – 37300 JOUE LES TOURS

N'hésitez pas à vous inscrire via le formulaire en ligne https://forms.office.com/e/e7QVLMVQ4w

Salle La borde, 13 Rue de Monts, 37300 JOUE LES TOURS

2023-11-30T18:00:00+01:00 – 2023-11-30T20:00:00+01:00

