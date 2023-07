Les rencontres sur le Plateau : spectacle Isabo Orchestra Salle la Bergerie Sotteville-sur-Mer, 24 septembre 2023, Sotteville-sur-Mer.

Sotteville-sur-Mer,Seine-Maritime

Spectacle Isabo Orchestra à 18h, suivi d’un repas festif à la salle la Bergerie.

Tarif repas + spectacle 20€.

Réservation obligatoire..

2023-09-24

Salle la Bergerie

Sotteville-sur-Mer 76740 Seine-Maritime Normandie



Isabo Orchestra show at 6pm, followed by a festive meal at Salle la Bergerie.

Price for meal + show 20?

Reservations essential.

Espectáculo de la Orquesta Isabo a las 18 h, seguido de una comida festiva en la Salle la Bergerie.

Precio de la comida + espectáculo: 20?

Imprescindible reservar.

Aufführung des Isabo Orchestra um 18 Uhr, gefolgt von einem festlichen Essen in der Salle la Bergerie.

Preis für Essen und Vorstellung 20?

Reservierung erforderlich.

