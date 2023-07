Les rencontres sur le Plateau : Journée randonnée Salle la Bergerie Sotteville-sur-Mer, 24 septembre 2023, Sotteville-sur-Mer.

Sotteville-sur-Mer,Seine-Maritime

A partir de 8h30, départ de la randonnée à la salle de la bergerie.

Tarif 3€/piétons – 5€/cycliste et cavaliers – 12€/attelages.

Café offert.

Le midi, pique-nique tiré du sac, apéritif offert.

L’après-midi, découverte du circuit du lin par Catherine Sauvage au Bourg Dun (offert par la commune)..

Salle la Bergerie

Sotteville-sur-Mer 76740 Seine-Maritime Normandie



From 8:30 am, hike starts from the Salle de la Bergerie.

Price 3?/pedestrians – 5?/cyclists and riders – 12?/towels.

Complimentary coffee.

Picnic lunch, aperitif provided.

In the afternoon, discovery of the flax circuit by Catherine Sauvage at Bourg Dun (offered by the commune).

A partir de las 8.30 h, el recorrido parte de la Salle de la Bergerie.

Precio: 3 por peatón – 5 por ciclista y jinete – 12 por remolque.

Café de cortesía.

Almuerzo campestre para llevar, aperitivo incluido.

Por la tarde, descubrimiento del circuito del lino por Catherine Sauvage en Bourg Dun (ofrecido por la comuna).

Ab 8:30 Uhr, Start der Wanderung am Saal der Schäferei.

Tarif 3?/Fußgänger – 5?/Fahrradfahrer und Reiter – 12?/Gespanne.

Kaffee wird angeboten.

Mittags: Picknick aus dem Rucksack, Aperitif wird angeboten.

Nachmittags: Entdeckung der Flachsroute von Catherine Sauvage in Bourg Dun (von der Gemeinde angeboten).

