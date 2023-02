La maladie d’Alzheimer et l’accompagnement des aidants Salle Khéops Plémy Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

La maladie d’Alzheimer et l’accompagnement des aidants Salle Khéops, 9 mars 2023, Plémy. La maladie d’Alzheimer et l’accompagnement des aidants Jeudi 9 mars, 20h30 Salle Khéops Moment de rencontre et d’échanges, cette réunion sera l’occasion d’aborder la question des maladies neurodégénératives et de leurs conséquences. Salle Khéops Rte de Moncontour, 22150 Plémy Plémy 22150 Côtes-d’Armor Bretagne Si cette pathologie frappe le plus souvent des personnes âgées (près de 15% des plus de 80 ans), elle peut aussi survenir beaucoup plus tôt. On estime en effet aujourd’hui à 33 000 le nombre de patients de moins de 60 ans atteints de la maladie d’Alzheimer. Pour mieux comprendre cette pathologie qui impacte également la vie des proches aidants et les fragilise, les élus MSA du Pays de Moncontour, en partenariat avec France Alzheimer 22, organisent une conférence gratuite et ouverte à tous : Le Jeudi 9 mars 2023

