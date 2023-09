Cet évènement est passé Expositions de peintures de Maryse Lacut Salle Kanevedenn Saint-Thégonnec Loc-Eguiner Catégories d’Évènement: Finistère

Saint-Thégonnec Loc-Eguiner Expositions de peintures de Maryse Lacut Salle Kanevedenn Saint-Thégonnec Loc-Eguiner, 16 septembre 2023, Saint-Thégonnec Loc-Eguiner. Expositions de peintures de Maryse Lacut 16 et 17 septembre Salle Kanevedenn Libre accès de 14h à 17h Maryse Lacut, peintre, expose à la salle Kanevedenn, à côté de l’Office de Tourisme.

Plus d’informations Salle Kanevedenn 13, Place de la mairie, 29410, Saint-Thégonnec Loc-Eguiner Saint-Thégonnec Loc-Eguiner 29410 Saint-Thégonnec Finistère Bretagne [{« link »: « https://saint-thegonnec-loc-eguiner.bzh/expositions/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Saint-Thégonnec Loc-Eguiner Autres Lieu Salle Kanevedenn Adresse 13, Place de la mairie, 29410, Saint-Thégonnec Loc-Eguiner Ville Saint-Thégonnec Loc-Eguiner Departement Finistère Lieu Ville Salle Kanevedenn Saint-Thégonnec Loc-Eguiner latitude longitude 48.520925;-3.946442

Salle Kanevedenn Saint-Thégonnec Loc-Eguiner Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-thegonnec loc-eguiner/