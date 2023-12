Pièce de théatre : un amour qui ne finit pas Salle Kan ar Mor Cléder, 31 décembre 2023, Cléder.

Cléder Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-31 19:00:00

fin : 2023-12-31

.

Le service animation de la mairie de Cléder est heureux de vous accueillir une nouvelle fois à la salle Kan ar mor, pour terminer l’année par des éclats de rire. Pour ne pas vivre une fois de plus un amour sans lendemain, Jean décide d’aimer à distance une femme avec laquelle il convient de n ’entretenir que des rapports épistolaires. Alors qu’il s’épanouit dans cette relation d’un nouveau genre, excluant toute forme de jalousie et de souffrance, voilà que le mari décide de s’en mêler. Ce triangle amoureux se complique encore d’avantage lorsque la propre femme de Jean entre dans la danse. Après avoir conquis le public et la critique à Paris au Théâtre ANTOINE la pièce d’André Roussin est reprise par

les bons jours ensemble avec le metteur en scène et comédien Antoine Fondrier accompagné avec brio de Geneviève Gueguen, Raymonde Coat Régine Guillerm et Rémi Jaouen Ce qu’ils en disent :

« Extraordinaire, formidable, délicieux, merveilleux, moderne. De l’élégance, de l’invention. » France Inter, Le masque et la plume « Ah, l’épatant quatuor nous réjouissant de dialogues savoureux,

grinçants, cruels, parfois très justes et avant-gardistes sur la relation amoureuse s’inscrivant dans une mécanique dramaturgique imparable ! Courez y ! » Fous de Théâtre « Si la pièce électrise tant encore aujourd’hui, c’est parce qu’elle porte un regard à la fois satirique et caustique sur les travers des

couples bourgeois. Entre rires, pleurs et peurs, tout le monde peut s’y retrouver. » France 3.

.

Salle Kan ar Mor

Cléder 29233 Finistère Bretagne



Mise à jour le 2023-12-01 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX