2 SOEURS SALLE JULIETTE GRECO Carros, 12 avril 2024, Carros.

Un thriller théâtral où la peur et la folie sont deux sœurs qui aiment se côtoyer.1953 : vers la fin novembre dans le sud-ouest de l’Irlande, la jeune Aïleen O’Leary disparaît. 60 ans plus tard, Marc, ethnologue spécialiste des hystéries collectives, retrouve son carnet intime et soupçonne un lynchage et la résurgence des massacres de sorcières.2 SOEURS est un thriller-enquête efficace et captivant qui se réjouit – et nous aussi – à nous faire peur. Attendez-vous à quelques sueurs froides !Cie le cri de l’armoireThéâtreTout Public ( 12 ans)

Tarif : 7.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-04-12 à 20:00

Réservez votre billet ici

SALLE JULIETTE GRECO 5 BD DE LA COLLE BELLE 06510 Carros 06