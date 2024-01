LES GALETS AU TILLEUL SALLE JULIETTE GRECO Carros, 29 mars 2024, Carros.

LES GALETS AU TILLEUL SONT PLUS PETITS QU’AU HAVRE (CE QUI REND LA BAIGNADE BIEN PLUS AGREABLE)Qui aurait cru que notre quotidien pouvait revêtir autant d’humour, de sensibilité et de poésie?Les Galets (…) explore avec humour et minutie ces situations bien connues, où un discours sans fin peut se muer en véritable prise d’otage. Empilement de banalités, débats vains… autant de supplices quotidiens qui cachent dans les plis de leur vacuité une bonne dose de poésie, de sensibilité et de saine absurdité. Une traversée du vide portée par quatre interprètes qui improvisent avec leurs mots et racontent avec leur corps ce qui se joue entre les humains au-delà de leurs discours anodins.PJPPDanse et théâtreTout Public ( 12 ans)

Tarif : 7.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-03-29 à 20:00

SALLE JULIETTE GRECO 5 BD DE LA COLLE BELLE 06510 Carros 06