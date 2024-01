PETITE TOUCHE SALLE JULIETTE GRECO Carros, 15 mars 2024, Carros.

Grâce aux marionnettes, le Théâtre Désaccordé adapte un célèbre roman jeunesse.??Petite Touche ne voit pas mais elle a les doigts aussi sensibles que les moustaches d’une souris !Corbillard, grand corbeau venu de l’hiver, ne parle pas : il délivre des babioles, des trucs et des machins. Entre celle qui ne voit pas et celui qui ne parle pas, une histoire extraordinaire naît, une histoire dans laquelle tous les oiseaux du monde sont menacés de perdre leur voix s’ils n’unissent pas leur force et leur courage pour vaincre l’affreux Marabout ! Ce spectacle tactile et sensitif s’adresse aux personnes voyantes comme aux non voyantes.Théâtre DésaccordéThéâtre d’objets et MarionnettesEn famille ( 8 ans)

Tarif : 10.00 – 12.00 euros.

Début : 2024-03-15 à 20:00

SALLE JULIETTE GRECO 5 BD DE LA COLLE BELLE 06510 Carros 06