FILS DE BATARD SALLE JULIETTE GRECO Carros, 26 janvier 2024, Carros.

Une épopée fulgurante qui mêle performance théâtrale, enquête de terrain et récit de vie.C’est l’histoire vraie d’un fils qui part à la recherche de son père sur un coup de tête. Sauf que son père est mort il y a 15 ans et qu’il n’a jamais vécu avec lui. Dans les mains du fils, il reste trois cartes : Congo, Antarctique, Libye. Trois pays où son père a vécu et travaillé. Carnet en main, le fils prend la route, parcourt trois continents et près d’un siècle d’histoire.Cie MapsThéâtreTout public ( 13 ans)

Tarif : 7.00 – 16.00 euros.

Début : 2024-01-26 à 20:00

Réservez votre billet ici

SALLE JULIETTE GRECO 5 BD DE LA COLLE BELLE 06510 Carros 06