IDA DON T CRY ME LOVE SALLE JULIETTE GRECO Carros, 6 décembre 2023, Carros.

Tarif : 7 à 20 euros.

Lara Barsacq compose une ode dansée à la liberté et aux figures tutélaires qui insufflent énergie et audace. Un hymne à la poésie et à la danse comme invention de soi.Ida Rubinstein entre dans l’histoire de la danse, de la performance et du féminisme, en se dénudant dans Salomé d’Oscar Wilde. Un siècle plus tard, Lara Barsacq va à la rencontre de la muse qui constitue pour elle une source intacte d’inspiration et s’entoure de deux autres danseuses. Sur scène, les trois artistes, non sans humour, dansent et chantent la mémoire, la gloire, l’absence d’Ida.Lara BarsacqDanseTout public( 12 ans, comporte des scènes de nudité)

SALLE JULIETTE GRECO

5 BD DE LA COLLE BELLE Carros 06510

