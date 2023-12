Rencontres & Lectures (Nuits de la lecture 2024) Salle Juliette, Château de Robersart Wambrechies, 13 janvier 2024 16:00, Wambrechies.

Rencontres & Lectures (Nuits de la lecture 2024) Samedi 13 janvier 2024, 17h00 Salle Juliette, Château de Robersart Entrée libre

Adultes et enfants s’emparent du thème de l’année, Le corps, pour le raconter à haute voix et le mettre en scène. Celui-ci sera mêlé au sport, à la santé, aux relations amoureuses, au bien-être et …à l’âme, à l’esprit à travers des textes choisis par les lecteurs eux-mêmes et par les bibliothécaires bénévoles.

Madame MAILLEZ, sophrologue, fera le pont entre son activité, le corps et la littérature.

Ce temps de rencontres, d’échanges et de lectures sera clôturé par un verre de l’amitié.

Salle Juliette, Château de Robersart Château de Robersart Wambrechies 59118 Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-13T17:00:00+01:00 – 2024-01-13T18:30:00+01:00

