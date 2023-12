Braderie du livre (Nuits de la lecture 2024) Salle Juliette, Château de Robersart Wambrechies Catégories d’Évènement: Nord

Braderie du livre (Nuits de la lecture 2024) 13 et 14 janvier 2024 Salle Juliette, Château de Robersart Wambrechies Entrée libre Venez flâner parmis les ouvrages proposés à petit prix par la Bibliothèque Associative de Wambrechies.

Romans, BD, Nouvelles et autres livres n’attendent que vous !

Repartez avec de nouvelles lectures sous le bras, pour quelques pièces seulement…

2024-01-13T09:00:00+01:00 – 2024-01-13T17:00:00+01:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

