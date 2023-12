Forum emploi « transport-logistique » – Vendredi 8 décembre Salle Julien Vidal Saint-Jory Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Saint-Jory Forum emploi « transport-logistique » – Vendredi 8 décembre Salle Julien Vidal Saint-Jory, 8 décembre 2023 08:00, Saint-Jory. Forum emploi « transport-logistique » – Vendredi 8 décembre Vendredi 8 décembre, 09h00 Salle Julien Vidal Renseignements Salle Julien Vidal 2 Rue de Verdun 31790 Saint-Jory Saint-Jory 31790 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « equipetransport.31026@pole-emploi.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T09:00:00+01:00 – 2023-12-08T12:30:00+01:00

2023-12-08T09:00:00+01:00 – 2023-12-08T12:30:00+01:00 forum emploi Détails Heure : 08:00 Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Saint-Jory Autres Code postal 31790 Lieu Salle Julien Vidal Adresse 2 Rue de Verdun 31790 Saint-Jory Ville Saint-Jory Departement Haute-Garonne Lieu Ville Salle Julien Vidal Saint-Jory Latitude 43.741619 Longitude 1.372449 latitude longitude 43.741619;1.372449

Salle Julien Vidal Saint-Jory Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-jory/