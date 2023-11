Cinéma Lauzun Salle Jules FERRY Lauzun, 6 décembre 2023, Lauzun.

Lauzun,Lot-et-Garonne

L’association Lauzun Ateliers création et découverte vous propose la projection du 1ᵉʳ film de la trilogie de Marcel Pagnol « Marius ». Le film sera diffusé en français avec les sous-titres en anglais. Un moment à partager sans modération !.

2023-12-06 fin : 2023-12-06 . EUR.

Salle Jules FERRY

Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The Lauzun Ateliers création et découverte association invites you to a screening of the 1?? film in Marcel Pagnol’s « Marius » trilogy. The film will be shown in French with English subtitles. A moment to be shared without moderation!

La asociación Lauzun Ateliers création et découverte proyectará la 1ª película de la trilogía de Marcel Pagnol, « Marius ». La película se proyectará en francés con subtítulos en inglés. ¡Una experiencia para compartir sin moderación!

Der Verein Lauzun Ateliers création et découverte bietet Ihnen die Vorführung des ersten Films der Trilogie von Marcel Pagnol « Marius » an. Der Film wird in Französisch mit englischen Untertiteln gezeigt. Ein Moment, den Sie ohne Mäßigung teilen können!

