Scène ouverte Salle Jules FERRY Lauzun, 28 juillet 2023, Lauzun.

Lauzun,Lot-et-Garonne

Venez participer à cette scène ouverte, une soirée de musique acoustique, organisé par l’association « Lauzun : atelier création découverte ». Cet évènement est ouvert à tous. Pour tous les musiciens souhaitant participer, inscrivez-vous avant le 15 juillet..

2023-07-28 fin : 2023-07-28 . EUR.

Salle Jules FERRY

Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Come and take part in this open stage, an evening of acoustic music, organized by the association « Lauzun : atelier création découverte ». This event is open to all. For all musicians wishing to take part, please register before July 15.

Participe en este escenario abierto, una velada de música acústica, organizada por la asociación « Lauzun: atelier création découverte ». Este acto está abierto a todos. Los músicos que deseen participar deben inscribirse antes del 15 de julio.

Nehmen Sie an dieser offenen Bühne teil, einem Abend mit akustischer Musik, der vom Verein « Lauzun: atelier création découverte » organisiert wird. Diese Veranstaltung ist für alle offen. Alle Musiker, die teilnehmen möchten, sollten sich vor dem 15. Juli anmelden.

Mise à jour le 2023-06-20 par OT du Pays de Lauzun