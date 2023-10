Atelier d’initiation à Chat GPT SALLE JULES FERRY Dangé-Saint-Romain Catégories d’Évènement: Dangé-Saint-Romain

Vienne Atelier d’initiation à Chat GPT SALLE JULES FERRY Dangé-Saint-Romain, 8 novembre 2023, Dangé-Saint-Romain. Atelier d’initiation à Chat GPT Mercredi 8 novembre, 09h45 SALLE JULES FERRY Sur inscription Dans cet atelier captivant, nous allons explorer l’intelligence artificielle en cinq étapes clés :

Comprenez les fondements de l’IA : Découvrez ce qu’est réellement l’intelligence artificielle, ses bases et son fonctionnement. Son impact aujourd’hui : Explorez les multiples facettes de l’IA et sa présence omniprésente dans notre quotidien. Applications concrètes : Partez à la rencontre de cas d’utilisation concrets où l’IA révolutionne des industries entières. Ses dangers : Approfondissez votre compréhension des enjeux liés à l’IA. Interagissez avec Chat GPT : Mettez en pratique vos connaissances en écrivant des prompts et en dialoguant avec un modèle d’IA avancé. Préparez-vous à un voyage passionnant dans le monde de la technologie du futur ! » Vous pouvez amener votre ordinateur

Atelier lilmité à 10 personnes SALLE JULES FERRY Rue Jules Ferry – 86220 DANGÉ ST-ROMAIN Dangé-Saint-Romain 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 84 03 56 83 »}, {« type »: « email », « value »: « conseillers-numeriques@grand-chatellerault.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-08T09:45:00+01:00 – 2023-11-08T12:00:00+01:00

2023-11-08T09:45:00+01:00 – 2023-11-08T12:00:00+01:00 inclusion numérique conseillers numeriques Gerd Altmanna Détails Catégories d’Évènement: Dangé-Saint-Romain, Vienne Autres Lieu SALLE JULES FERRY Adresse Rue Jules Ferry - 86220 DANGÉ ST-ROMAIN Ville Dangé-Saint-Romain Departement Vienne Age min 18 Age max 99 Lieu Ville SALLE JULES FERRY Dangé-Saint-Romain latitude longitude 46.937769;0.60415

SALLE JULES FERRY Dangé-Saint-Romain Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dange-saint-romain/