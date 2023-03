RANDO SOLIDAIRE – LE 26 MARS – COMITÉ DE JUMELAGE DANGÉ / KOUBRI SALLE JULES FERRY Dangé-Saint-Romain Catégories d’Évènement: Dangé-Saint-Romain

Vienne

RANDO SOLIDAIRE – LE 26 MARS – COMITÉ DE JUMELAGE DANGÉ / KOUBRI SALLE JULES FERRY, 26 mars 2023, Dangé-Saint-Romain. RANDO SOLIDAIRE – LE 26 MARS – COMITÉ DE JUMELAGE DANGÉ / KOUBRI Dimanche 26 mars, 09h00 SALLE JULES FERRY sur inscriptions LE COMITÉ DE JUMELAGE DANGÉ / KOUBRI

organise sa

RANDONNÉE SOLIDAIRE

Dimanche 26 Mars 2023

Accueil à 8h 45 – Salle Jules Ferry

Départ à partir de 9h

Inscriptions obligatoires au 06.75.44.88.52 avant le 23 Mars

2 Trajets possibles : 7 kms et 10 kms SALLE JULES FERRY Rue Jules Ferry – 86220 DANGÉ ST-ROMAIN Dangé-Saint-Romain 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06.75.44.88.52 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-26T09:00:00+02:00 – 2023-03-26T14:00:00+02:00

2023-03-26T09:00:00+02:00 – 2023-03-26T14:00:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Dangé-Saint-Romain, Vienne Autres Lieu SALLE JULES FERRY Adresse Rue Jules Ferry - 86220 DANGÉ ST-ROMAIN Ville Dangé-Saint-Romain Departement Vienne Lieu Ville SALLE JULES FERRY Dangé-Saint-Romain

SALLE JULES FERRY Dangé-Saint-Romain Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dange-saint-romain/

RANDO SOLIDAIRE – LE 26 MARS – COMITÉ DE JUMELAGE DANGÉ / KOUBRI SALLE JULES FERRY 2023-03-26 was last modified: by RANDO SOLIDAIRE – LE 26 MARS – COMITÉ DE JUMELAGE DANGÉ / KOUBRI SALLE JULES FERRY SALLE JULES FERRY 26 mars 2023 Dangé-Saint-Romain SALLE JULES FERRY Dangé-Saint-Romain

Dangé-Saint-Romain Vienne