Marché de Noël de Vianne Salle Jourdain de l’Isle Vianne, 9 décembre 2023, Vianne.

Vianne,Lot-et-Garonne

Venez vivre la magie de Noël à Vianne avec son marché de Noël organisé par le Comité d’Animation Vianne Calezun..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 18:00:00. .

Salle Jourdain de l’Isle

Vianne 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Come and experience the magic of Christmas in Vianne with its Christmas market organized by the Comité d’Animation Vianne Calezun.

Venga a vivir la magia de la Navidad en Vianne con su mercado navideño organizado por el Comité d’Animation Vianne Calezun.

Erleben Sie den Weihnachtszauber in Vianne mit seinem Weihnachtsmarkt, der vom Comité d’Animation Vianne Calezun organisiert wird.

Mise à jour le 2023-11-07 par OT de l’Albret