Spectacle : Rêves de révolte ! Salle Jourdain de L’Isle Vianne, 19 novembre 2023, Vianne.

Vianne,Lot-et-Garonne

Culture Vianne en Albret présente Rêves de révolte!, un spectacle drôle, tendre et poétique au profit de l’association Sarah Proche. Ce spectacle proposé à la salle Jourdain de l’Isle à Vianne, s’adresse aux petits comme aux grands et un goûter sera offert à la fin de la représentation. Venez soutenir l’association Sarah Proche en donnant une participation au chapeau qui sera présenté à l’entrée..

2023-11-19 fin : 2023-11-19 16:30:00. EUR.

Salle Jourdain de L’Isle

Vianne 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Culture Vianne en Albret presents Rêves de révolte! a funny, tender and poetic show in aid of the Sarah Proche association. This show, presented at the Salle Jourdain de l’Isle in Vianne, is for young and old alike, and a snack will be offered at the end of the performance. Come and support the Sarah Proche association by donating a hat at the door.

Culture Vianne en Albret presenta Rêves de révolte, un espectáculo divertido, tierno y poético a beneficio de la asociación Sarah Proche. Este espectáculo, representado en la Salle Jourdain de l’Isle de Vianne, está dirigido a grandes y pequeños, y se ofrecerá una merienda al final de la representación. Venga a apoyar a la asociación Sarah Proche donando un sombrero en la puerta.

Culture Vianne en Albret präsentiert Rêves de révolte!, eine lustige, zärtliche und poetische Aufführung zugunsten des Vereins Sarah Proche. Die Aufführung findet im Saal Jourdain de l’Isle in Vianne statt und richtet sich an Groß und Klein. Am Ende der Vorstellung wird ein kleiner Imbiss angeboten. Unterstützen Sie den Verein Sarah Proche, indem Sie einen Beitrag in den Hut geben, der am Eingang präsentiert wird.

Mise à jour le 2023-11-06 par OT de l’Albret