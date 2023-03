Salon du Manga Salle Joug-Dieu Crêches-sur-Saône Crêches-sur-Saône Catégories d’Évènement: Crêches-sur-Saône

Saône-et-Loire

Salon du Manga Salle Joug-Dieu, 15 avril 2023, Crêches-sur-Saône Crêches-sur-Saône. Salon du Manga EUR 59 Rue du Stade Salle Joug-Dieu Crêches-sur-Saône Saône-et-Loire Salle Joug-Dieu 59 Rue du Stade

2023-04-15 – 2023-04-15

Salle Joug-Dieu 59 Rue du Stade

Crêches-sur-Saône

Saône-et-Loire Crêches-sur-Saône . EUR 0 0 2e édition du salon du Manga.

Atelier art floral (sur réservation) , concours de cosplay, démonstration de poterie, atelier dessin, restauration,

expositions, mangas, jeux. +33 3 85 33 00 12 Salle Joug-Dieu 59 Rue du Stade Crêches-sur-Saône

dernière mise à jour : 2023-03-16 par

Détails Catégories d’Évènement: Crêches-sur-Saône, Saône-et-Loire Autres Lieu Crêches-sur-Saône Adresse Crêches-sur-Saône Saône-et-Loire Salle Joug-Dieu 59 Rue du Stade Ville Crêches-sur-Saône Crêches-sur-Saône Departement Saône-et-Loire Tarif EUR Lieu Ville Salle Joug-Dieu 59 Rue du Stade Crêches-sur-Saône

Salon du Manga Salle Joug-Dieu 2023-04-15 was last modified: by Salon du Manga Salle Joug-Dieu Crêches-sur-Saône 15 avril 2023 59 Rue du Stade Salle Joug-Dieu Crêches-sur-Saône Saône-et-Loire Crêches-sur-Saône Salle Joug-Dieu Crêches-sur-Saône Saône-et-Loire

Crêches-sur-Saône Crêches-sur-Saône Saône-et-Loire